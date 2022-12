Dlaczego warto wybierać ekologiczne ubrania i jak szukać prawdziwie ekologicznych marek?

GOTS to najbardziej pożądany certyfikat ekologiczny – Global Organic Textile Standard. By go otrzymać, dany produkt musi spełnić najbardziej rygorystyczne warunki. Obejmuje on cały proces produkcyjny wyrobu z tkanin naturalnych. O certyfikat GOTS ubiegać się mogą te marki, których produkty wykonane są z materiałów zawierających przynajmniej 70 proc. organicznych włókien.