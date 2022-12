Buty i torebki ze skórek owoców. Genialne rozwiązanie

Wegańskie torebki dziełem polskiej firmy

Czy można zastąpić skórę naturalną skórką z owoców i jednocześnie tworzyć piękne, modne torebki? Jak dowodzi marka Orska, jest to możliwe. Firmę tę stworzyła Anna Orska, która ma własną kolekcję torebek. Jak sama mówi: "Limitowana seria torebek VIVO to owoc paktu, jaki zawarliśmy z naturą. Wykonana w zgodzie z tradycyjną sztuką kaletniczą w lokalnym warsztacie z materiałów, które powstały w zrównoważony sposób, przypomina, że wybory, jakich dokonujemy dziś, mają wpływ na to, jak wygląda nasze jutro". Anna Orska tworzy torebki z wegańskiej skóry, jaka wykonana jest z obierek i wytłoków jabłka, czyli z produktów ubocznych procesu produkcji soku jabłkowego. Skórki jabłek służą także do produkcji modeli torebek Atomy.