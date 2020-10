Długie sukienki, które sprawdzą się zarówno na co dzień jak i wieczorne wyjścia

Długa sukienka to idealny wybór na wyjątkową okazję, ale czy musimy kupować ją zawsze z myślą o konkretnym przyjęciu? Wręcz przeciwnie! Zobacz najpiękniejsze długie sukienki do noszenia zarówno na wieczór, jak i w ciągu dnia, i sprawdź, jak je stylizować!

Długa sukienka na co dzień i od święta – czym kierować się przy wyborze?

Kupowanie sukienki na jeden wieczór już dawno wyszło z mody, a idea capsule wardrobe (minimalistycznej garderoby, w której wszystkie rzeczy pasują do siebie nawzajem) zyskuje coraz większą popularność wśród coraz bardziej świadomych konsumentów. Czy jednak da się znaleźć kreację, która nie będzie jedynie wisieć w szafie w oczekiwaniu na wieczorowe wyjścia? Zdecydowanie tak! Wystarczy zwrócić uwagę na kilka detali, by zyskać uniwersalną maxi sukienkę, która równie dobrze wyglądać będzie w stylizacji na dzień, jak i na wieczór. Jak ją znaleźć?

Przede wszystkim unikajmy bardzo strojnych, bogato zdobionych sukni, które jak wiadomo, będą odpowiednie wyłącznie na wieczór. W grę nie wchodzą więc tiule, koronki czy mieniące się aplikacje. Kiepskim wyborem będą też ekstrawaganckie kroje. Odkryte ramiona, głębokie dekolty, odsłonięte plecy mogą nie zdać egzaminu na co dzień.

Z drugiej strony nie bierzemy pod uwagę typowo casualowych modeli, np. z dresowej dzianiny. Przy wyjątkowych okazjach nie sprawdzą się też długie sukienki w duże, bardzo kolorowe wzory. Lepiej wybierać te stonowane, delikatniejsze i bardziej eleganckie.

Wybór uniwersalnej długiej sukienki na dzień i na wieczór na pewno nie będzie łatwy, ale zanim skusisz się na zakup, przemyśl, czy widzisz konkretną kreację w jednej stylizacji, a może wręcz przeciwnie – w wielu różnych? Zwracaj uwagę na proste kroje, stonowane kolory, subtelne wzory i zainspiruj się naszym przeglądem . Wybrane przez nas modele z działu długich sukienek na stronie domodi.pl na pewno będą dobrą wskazówką!

Długa sukienka koszulowa z wiązaniem pod szyją

Koszulowe sukienki to szyk i elegancja, która sprawdza się nie tylko w biurze, ale też podczas wieczornych wyjść. Optymalna będzie długość do połowy łydki. A żeby kreacja jeszcze lepiej prezentowała się w wieczorowej wersji, zamiast klasycznej – z kołnierzykiem, wybierz tę z fontaziem czy wiązaniem pod szyją. Kolor? Gołębi błękit, beż, szarość czy czerń to najlepsze z możliwych opcji. Taką kreację możesz stylizować do pracy z botkami na słupku, marynarką w kratę i większą, wizytową torebką. Z kolei na wieczór dodaj do niej szpilki, kolczyki z perłami, kopertówkę do ręki i krótki żakiet w stylu Chanel. W obydwu wersjach będziesz wyglądać szykownie i kobieco.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Maxi sukienka w kwiaty – na dzień i na wieczór

Długie sukienki w kwiaty to zdecydowanie jeden z największych hitów ostatnich sezonów. Jak się okazuje, genialnie wyglądają nie tylko do zamszowych botków w stylu boho, ale też do długich kozaków na szpilce czy kurtki ramoneski. Na co dzień możesz nosić je nawet do trampek Converse czy masywnych, rockowych Chelsea boots. A wieczorem zamień wygodne buty na klasyczne szpilki – najlepiej w kolorze, który pojawia się na princie. Całość uzupełnij kopertówką, efektowną biżuterią i czarną, oversizową marynarką w męskim stylu. Klucz do sukcesu? Unikaj jaskrawych, kolorowych wzorów! Stawiaj na stonowane kwiaty na czarnym czy granatowym tle, a długa sukienka w modny print na pewno będzie odpowiednia zarówno na dzień, jak i na wieczór.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Czarna długa sukienka – uniwersalna baza wielu stylizacji

Jedną z najbardziej uniwersalnych i ponadczasowych kreacji jest z kolei długa czarna sukienka, którą również możesz nosić w wersji casual i eleganckiej. Wystarczy, że wybierzesz prostą kreację, np. o kopertowym kroju(bez wielu warstw tiulu, koronek czy wstawek ze skóry). Taką długą sukienkę połączysz z ulubionymi sneakersami, ramoneską i dużą torbą shopper, ale też z sandałami na obcasie, ciekawym wisiorkiem i kopertówką. Prosto, ale z ogromną klasą!

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Minimalistyczna długa sukienka – sprawdź, jak ją nosić!

Jeśli mowa o prostocie: im prostszy krój sukienki, tym bardziej prawdopodobne, że będzie ona świetnie wyglądać w codziennych i wieczorowych outfitach. Przykładowo modna od wielu sezonów kreacja o dopasowanym kroju a la druga skóra to idealny model do noszenia ze sportowym obuwiem, jeansową kurtką i oryginalną torebką listonoszką, ale też do wykorzystania przy wyjątkowej okazji – ze szpilkami, bardzo efektowną biżuterią czy bogato zdobioną kopertową torebką. Postaw więc na minimalistyczną maxi w czerni, bordo, szmaragdowej zieleni czy granacie, a zyskasz sukienkę, którą można nosić od świtu do zmierzchu!

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

