Do jeansów i sukienki. Najmodniejsze buty sportowe na wiosnę

Jeśli z różnych przyczyn – czy to ograniczonego budżetu, czy zrównoważonego podejścia do mody – chcesz sobie kupić na wiosnę tylko jedną parę butów, zdecyduj się na sneakersy. Uwierz nam: włożysz je do wszystkiego (nawet do garnituru) i zawsze będziesz wyglądać świetnie. Są niezwykle wygodne, potrafią służyć latami i dają odpocząć od botków na obcasie czy ciężkich mokasynów na platformie.