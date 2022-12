Do moczenia grzybów użyj zamiast wody. Aromat eksploduje

Długo by wyliczać: barszcz czerwony, zapiekanki, pizza, rosół, pierogi - to tylko niektóre z potraw, do jakich suszone grzyby mogą wnieść tę najsmaczniejszą nutę. Jeśli mamy suszone grzyby, musimy je odpowiednio przygotować przed dodaniem do potraw. Jak więc je namoczyć i jak długo gotować, by były najlepsze?