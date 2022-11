Do niedawna zwracał się do niej "pani Marysiu". Teraz sytuacja bardzo się zmieniła

Henio bardzo długo nie potrafił przełamać się i zacząć mówić do Marysi po imieniu, co dodatkowo potęgowało obawy widzów, mających wątpliwości, co do jego intencji. Wielu sądziło, że kobieta powinna się zastanowić, czy zostać w gospodarstwie mężczyzny. "Marysia widać spracowana a on jeszcze najlepiej by ją do pola zagonił zamiast traktora" - pisali.