Do śmierci skrywała bolesną tajemnicę. Prawda wyszła po pogrzebie

Przygodę z telewizją zaczęła we wczesnym wieku, bo mając zaledwie 22 lata. Jej kariera rozwijała się prężnie przez lata, a sama Grobicka zyskała przydomek "Mgiełki".

Widzowie nie kryli zaskoczenia, kiedy prezenterka poinformowała na antenie, że żegna się z telewizją. Ostatnią prognozę pogody poprowadziła 13 października 2004 roku, po 20 latach pracy w TVP. Choć widzowie nie kryli zaskoczenia, w medialnym środowisku dużo mówiono o planowanych zwolnieniach w Telewizji Polskiej. Lucyna Grobicka nie chciała czekać, aż dostanie wypowiedzenie do ręki i sama ubiegła swojego pracodawcę.

Po odejściu z telewizji "Mgiełka" miała nie utrzymywać kontaktów z dawnymi znajomymi. Zmarła 5 grudnia 2013 roku, mając 50 lat. Dopiero po jej śmierci na jaw wyszło, że walczyła z podstępną chorobą. Choć nie ujawniono, co konkretnie dolegało dziennikarce, miała bardzo cierpieć. Wiadomość o śmierci prezenterki pojawiła się w mediach dopiero kilka tygodni po jej śmierci.

