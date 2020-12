Doda miała zniknąć ze sceny na rok. Coś pokrzyżowało jej plany

- Cześć, kochani. Chciałam, żebyście dowiedzieli się tego ode mnie. Postanowiłam zaśpiewać na sylwestrze w Polsacie w tym roku - pochwaliła się zadowolona Doda. - Wiem, że ogłosiłam przerwę w karierze i będzie to trochę niekonsekwentne z mojej strony, ale moi fani są wspaniali, jest między nami niesamowita więź. Bardzo ubolewali nad tym, że zostały odwołane moje koncerty z orkiestrą w filharmonii i chcę im to po prostu zrekompensować w jakikolwiek sposób. Odwdzięczyć się za to, że są ze mną cały czas w tej przerwie i wspierają mnie, obojętnie co się dzieje - podkreśliła wokalistka.