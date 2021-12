Doda nie wytrzymała. Wściekła opowiedziała o zrujnowanej aukcji charytatywnej

Wściekła Doda komentuje zrujnowaną aukcję

Internauta, który postanowił zniszczyć przedsięwzięcie, podbił aukcję do miliona złotych. W ten sposób uniemożliwił zakup innym licytującym. Oczywiście nie była to poważna oferta, a jedynie droga do tego, by zrobić komuś na złość. Cierpliwość Dody sięgnęła zenitu.