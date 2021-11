Doda o rozstaniu i rozwodzie. "Każdy dzień to był nowy szok"

Czarne chmury

Gdy artystka poczuła, że staje na nogi, w mediach pojawiły się informacje związane z podejrzanymi działaniami spółki, do której należała Doda. "Nagle BUM! Prokurator, policja rano przeszukuje mój dom w poszukiwaniu dokumentów ex męża. [...] Każdy dzień to był nowy szok, nowe złe informacje, które otwierały mi oczy, w co ja się wpakowałam" - wspomina.