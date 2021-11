Doda zorganizowała imprezę rozwodową. "Teraz jest czas, żeby zamknąć pewien etap i bawić się"

Rozwód Dody i Emila Stępnia

Sytuacja pomiędzy Dodą i Emilem Stępniem od kilku miesięcy była bardzo napięta. Artystka przez małżeństwo z producentem zmagała się z depresją, jednak to nie spowodowało, że nie odniosła się do swoich odczuć po rozwodzie. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała wpis, w którym podziękowała byłemu mężowi za wspólne lata. On także udostępnił w mediach społecznościowych wiadomość do byłej żony.