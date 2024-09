Doda pojechała pomagać powodzianom i pokazała to w sieci. Woydyłło skomentowała

Jeśli nie pokazują, że pomagają, są posądzani o skąpstwo i ignorowanie tragedii. Jeśli pokazują, że pomagają, są oskarżani o lansowanie się na powodzi i nieszczerą "pokazówkę". Tę drugą opcję można odnieść do Dody , która pojechała na Opolszczyznę i zakasała rękawy, a wszystko pokazała na Instagramie.

– Polacy często nie lubią innych ludzi. Mamy ten folwarczny stosunek do ludzi, że każdy może zabrać coś mojego... Wynika to zawsze z nieszczęścia. My się wyspecjalizowaliśmy w byciu nieszczęśliwym – podsumowała.