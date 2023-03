Doda pokazała ojca. Tak wygląda po udarze

Ojciec Dody miał już problemy ze zdrowiem. Wykryto u niego nowotwór

Nie są to jedyne problemy zdrowotne ojca wokalistki. W marcu 2019 roku wykryto u niego nowotwór - Doda przerwała wtedy przygotowania do trasy koncertowej. "Dziękuję wam za troskę i setki wiadomości wysyłanych codziennie, również od lekarzy z chęcią pomocy. Mój tata przeszedł poważną operację, dochodzi do siebie i czuje się coraz lepiej. Dzięki czemu i ja staję psychicznie na nogi. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to zobaczymy się 5 kwietnia na podpisywaniu płyt w Poznaniu. Cieszę się na to spotkanie. Trzymajcie kciuki" — pisała w mediach społecznościowych.