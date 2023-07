Doda przesadziła ze strojem? Rzucała się w oczy

"Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym" - Doda zacytowała pod nowym postem słowa George’a Bernarda Shawa. Gwiazda wybrała się do Zamku Królewskiego w Warszawie na wystawę poświęconą sztuce renesansu. Szczegółowo relacjonowała swoją wizytę, a przy tym nie omieszkała wykorzystać pięknych wnętrz jako scenerii do zdjęć.