Doda udostępniła na Instagramie wymowną grafikę. "To tylko jeden rozdział"

Doda bierze głęboki oddech i rozlicza się z przeszłością. Ta grafika mówi wszystko

Wokalistka ma za sobą ciągnący się miesiącami rozwód, który w końcu został sfinalizowany. Do tego doszła premiera jej pierwszego filmu, gdzie debiutowała w roli reżyserki - produkcja powstawała we współpracy z byłym mężem. Na kilka dni po premierze na światło dziennie wyszedł skandal z udziałem samego Stępnia, jednak Dodzie również się oberwało - co jasno ukróciła, zupełnie odcinając się od dawnego partnera i nie przyznając się do stawianych jej zarzutów. Ciągłe życie na świeczniku to nie jest coś, z czym każdy sobie poradzi. Doda mimo silnej osobowości najwyraźniej ma dość tego, iż ciągle w jej stronę padają kolejne fałszywe oskarżenia, czego dowodem jest jej nowy post na Instagramie.