Doda w najmodniejszych sneakersach sezonu. Te buty pasują zarówno do sukienki na lato, jak i szortów czy garnituru

Wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach. Doda doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego jej stylizacje są starannie dobrane, wpisują się w trendy, a co najważniejsze są wygodne. No, może poza tymi scenicznymi. Dlatego nic dziwnego, że postawiła na białe sneakersy, które nie tylko łatwo dopasować do stylizacji, ale są równie efektowne.

Doda w najmodniejszych sneakersach sezonu (ONS)