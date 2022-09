Doda w odważnej sesji pozuje na koniu. Porównanie internauty jest bezlitosne

"Gruby kicz, takie buty do sesji z koniem na łące. PS. Kowbojki i inny ciuch byłby kozak" czy "Najpiękniejsza konserwa jaką widziałem" to raczej te łagodniejsze wypowiedzi. Jedna z osób posunęła się do tego, by porównać Dodę do… Katarzyny Waśniewskiej, która swego czasu pozowała na koniu na okładce "Super Expressu". "Sorry, ale sesja w tym stylu tylko z jedną osobą mi się kojarzy... I nie są to dobre skojarzenia" – czytamy.