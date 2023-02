Doda w szaleje na nartach z ukochanym. Fani zwrócili uwagę na jej strój

Odkąd Doda oficjalnie potwierdziła nowy związek, regularnie dzieli się z fanami czasem spędzanym z partnerem. Zarówno piosenkarka, jak i Dariusz Pachut, to osoby ceniące aktywność fizyczną, nic więc dziwnego, że zimą, po raz kolejny wybrali się na narty. Tym razem zdecydowali się jednak na zagraniczne stoki, co bardzo przypadło do gustu Dodzie.