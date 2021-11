Doda w wywiadzie dla Małgorzaty Ohme. "Cieszę się na nowy rozdział życia!"

- Mam silną potrzebę przekuwania tego, co wydarza się złego w moim życiu, na plus. Wtedy znów mogę czuć, że wszystko dzieje się jednak z jakiegoś powodu i ma sens. Zwłaszcza że widzę, jaki niesamowity wydźwięk i reakcję wśród kobiet miało moje przyznanie się do załamania nerwowego - tłumaczyła Rabczewska.