Skomponowała utwór z wypowiedzi Agaty Dudy. "Genialne i wymowne" [OPINIA]

Artystka skomponowała utwór z wypowiedzi Agaty Dudy w ważnych kwestiach

"Piosenka" trwa zaledwie 33 sekundy. To bardzo wymowne i wystarczające, aby zawrzeć stanowisko pierwszej damy w ważnych sprawach. Kiedy odpalimy klip na YouTubie w naszych uszach zacznie grać nam cisza. Trudno o bardziej celne przedstawienie tego, w jaki sposób Agata Duda zachowuje się w sytuacjach, kiedy powinna wyrazić swoje zdanie. Niestety, czy mamy do czynienia ze strajkami dotyczącymi sytuacji polskich kobiet, czy kiedy same protestujemy w imię matek na granicy - pierwsza dama zachowuje ciszę. Nic więc nadzwyczajnego, że pomysł Misi Furtak odbił się echem na social mediach.