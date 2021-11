Kryzys w związku Beckhamów. "Victoria bardzo się martwi"

Niepewność i tysiące scenariuszy

"Vic czuła się o wiele bardziej komfortowo z ich przyjaźnią, gdy wiedziała, że ​​Dave ma partnerkę i kilkoro dzieci w domu. Ale teraz jest wolnym mężczyzną i bez wątpienia wróci do życia w klubach, otoczony pięknymi kobietami. Co oznacza, że ​​najprawdopodobniej tak samo będzie z Davidem (...). Posh bardzo martwi się, że to znak tego, co ma nadejść. Tysiąc scenariuszy przechodzi teraz przez głowę Victorii. Posh doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zarówno Dave, jak i David uwielbiają wychodzić na miasto, a tam kobiety prawie rzucają się na nich" - wyznaje jeden z bliskich znajomych Beckhamów.