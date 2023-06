Doda znów zaszalała na scenie. W ultrakrótkiej mini wyskoczyła z lodówki

Fani byli zachwyceni pomysłem Dody. "Kolejny raz zagrałaś na nosie hejterom", "Wow, ależ to było show! Genialny pomysł, super to się oglądało!", "To Dorotka powinna jechać na Eurowizję!", "Takiego show w Polsce nie potrafi nikt zrobić" - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod postem na Instagramie.