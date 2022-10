Dodaj cukier do szamponu. Twoja fryzura będzie piękna jak nigdy

Co zrobić, by włosy były zdrowie i lśniące? Poza regularnym myciem i używaniem masek pamiętać musimy jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Sekret pięknych pasm to przede wszystkim zadbana skóra głowy. Peeling, dzięki któremu będziemy mogli złuszczać naskórek, wykonać można w domu, sięgając po zwykły szampon i produkt z kuchennej półki. Sprawdź jak samodzielnie zrobić ten szybki i tani kosmetyk.