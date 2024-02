Dodaj do ciasta na pączki. Będą świeże długo po usmażeniu

Ziemniaki należy umyć, obrać i ugotować do miękkości. Następnie kartofle zgnieść przez praskę - po zblendowaniu będą zbyt "luźne". W garnku roztopić masło, nie przypalając go i pozostawić do wystygnięcia. W kolejnym kroku połączyć ze sobą wszystkie składniki - do ziemniaków wsyp mąkę, cukier, dodaj pokruszone drożdże, dolej masło i roztrzepane jajka. Dokładnie wymieszaj.