Dodaj do pomidorówki. W mig podkręcisz jej smak

Uniwersalny przysmak. Do czego warto je dodać?

Suszone pomidory to bardzo uniwersalny dodatek do potraw. Ich smak wzbogaci wiele znanych dań, szczególnie sprawdzą się w przypadku sałatek, sosów czy zup. Kilka sztuk możemy dorzucić do warzywnych omletów, sosu pomidorowego do spaghetti, do kaszotto, domowych zapiekanek czy pizzy. Prawdziwym hitem jest jednak znana i lubiana zupa pomidorowa z dodatkiem suszonych pomidorów. Aby ją przygotować potrzebujemy następujących składników: