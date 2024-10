Wrzuć do pralki. Później sobie podziękujesz

Kasztany można wykorzystać na wiele sposobów. Nie każdy jednak wie, że przydadzą się także do prania. Czy zastąpią dobrze znane nam detergenty? Popularna influencerka sprawę jasno.

Kasztany pomogą wyprać ubrania?

Robi się z nich wymyślne ludziki, wykorzystuje w kosmetyce, a nawet można je jeść. Teraz okazuje się, że świetnie sprawdzą się w walce z brudnymi ubraniami. Co ciekawe, wystarczy, że pozbieramy je z ziemi, wyczyścimy i wrzucimy do pralki razem z praniem. Wiele osób radzi jednak, by wcześniej je pokroić.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kasztany mogą sprawdzić się w przypadku prania ze względu na znajdujące się w nich saponiny, które przez wielu uważane są za swego rodzaju naturalny detergent. Właśnie dlatego po owoce kasztanowca często sięgają osoby, które szukają alternatyw dla chemicznych środków piorących. Substancje te doskonale się pienią, a przy okazji pozbywają się także zabrudzeń.

Kasztany zastąpią tradycyjne środki piorące?

Katarzyna Siuzdak na co dzień prężnie rozwija konto na Instagramie, gdzie przybliża obserwatorom nauki ścisłe. Ostatnio wzięła na tapet kasztany, które przez wielu polecane są do prania. Choć nie da się ukryć, że rzeczywiście mogą one działać, nie oznacza to, że będą w stanie w pełni zastąpić profesjonalne detergenty.

"Chciałabym podkreślić, że naturalne kosmetyki czy środki do prania nie zawsze są lepsze, skuteczniejsze od tych syntetycznych. Do tego też mogą powodować odczyn alergiczny" - podkreśliła w opisie pod jednym ze swoich postów.

