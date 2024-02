Wlej do wazonu. Kwiaty będą świeże tygodniami

Jednym z najczęstszych prezentów, które otrzymujemy w dzień zakochanych są kwiaty. Te cięte szybko jednak więdną i lądują w koszu. Co zrobić, żeby dłużej cieszyły oko? Oto kilka sprawdzonych sposobów.

Walentynki to świetna okazja do pokazania swojej drugiej połówce, jak bardzo jest dla nas ważna. W tym dniu wiele par obdarowuje się prezentami, słodkościami i oczywiście kwiatami. Te ostatnie niestety często zbyt szybko usychają i tracą swój urok. Na szczęście kilka domowych trików sprawi, że przetrwają znacznie dłużej.

Jak sprawić, aby kwiaty w wazonie zachowały świeżość na dłużej?

Istnieje wiele metod na przedłużenie życia ciętych kwiatów. Co ważne, liczą się już pierwsze minuty po otrzymaniu bukietu. To właśnie wtedy należy odpowiednio przygotować kwiaty, zanim umieścimy je w wazonie.

Chwyć za ostry nóż, nożyczki lub sekator i pod kątem 45 stopni, skróć łodygi o 2-3 cm. Dzięki temu kwiaty łatwiej będą wchłaniać wodę. Pamiętaj także o usunięciu liści znajdujących się na dolnej części łodygi, ponieważ ich obecność w wodzie sprzyja procesowi gnicia i rozwijaniu się bakterii.

Wybór odpowiedniego wazonu jest również kluczowy - powinien być on nie tylko czysty, ale również odpowiednio dopasowany do wielkości bukietu, aby kwiaty miały wystarczająco miejsca. W kolejnym kroku należy napełnić wazon zimną i czystą wodą. Dobrym pomysłem jest dodanie specjalnej odżywki dla ciętych kwiatów, dostępnej w kwiaciarniach, która często dołączana jest do bukietów jako bezpłatny dodatek.

Domowe sposoby na przedłużenie żywotności kwiatów ciętych

Wazon z kwiatami dobrze jest trzymać z dala od źródeł ciepła takich jak kominek, czy kaloryfery. Unikaj miejsca, gdzie bukiet będzie narażony na przeciągi oraz bezpośrednie promienie słoneczne. Równie ważne jest regularne wymienianie wody, co warto robić co dwa dni. Oprócz tego umyj naczynie letnią wodą i płynem do mycia naczyń, dzięki czemu zapobiegniesz rozprzestrzenianiu się bakterii. Podczas wymiany wody, obetnij łodygi o około jeden centymetr, lecz tym razem pod mniejszym kątem.

Innymi sposobami jest dodanie łyżeczki cukru do wazonu. Ten trik ma dodać energii kwiatom, jednak może być pożywką dla bakterii. Drugą metodą jest dolanie odrobiny soku z cytryny, który zakwasi wodę i zapobiegnie rozwojowi grzybów i mikroorganizmów. Co więcej, dodanie pół tabletki rozpuszczonej w wodzie aspiryny, pomoże obniżyć pH wody i zahamować rozwój bakterii.

