Dodaj do wody i wymocz w niej stopy. Pięty będą gładkie i gotowe na wiosnę

Czas przygotować się na wiosnę. I to dosłownie od stóp do głów, poczynając właśnie od stóp. Jak sprawić, by pięty były gładkie, miękkie i bez żadnych skaz? Wbrew pozorom nie jest to wcale trudne. Wystarczy zastosować domowe triki z użyciem produktów, które masz już w kuchni.