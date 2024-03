Dodaj dwie łyżeczki do żurku. Goście będą się zajadać

Parzona czy surowa? Idealna kiełbasa do żurku

Są dwie opcje. Możesz dodać do ugotowanego już żurku kiełbasę parzoną. Jest ona smaczna i dobrze komponuje się z resztą składników zupy. Druga opcja to gotowanie zupy razem z kiełbasą. W tym przypadku najlepszym wyborem będzie surowa kiełbasa. W trakcie gotowania kiełbasa rozpada się, co dodaje żurkowi wyjątkowego aromatu. Kluczowe jest to, aby kiełbasa była najwyższej jakości. Dlatego też zawsze powinniśmy wybierać towary pochodzący ze sprawdzonych źródeł.