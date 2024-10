Dodaj dwie łyżki. Sansewieria będzie rosnąć jak na drożdżach

Sansewieria, znana również jako wężownica czy języki teściowej, to roślina, która zasługuje na szczególną uwagę. Nie tylko pięknie wygląda, lecz także oczyszcza powietrze. Jej pielęgnacja jest prosta, co czyni ją idealnym wyborem zarówno dla doświadczonych ogrodników, jak i początkujących.

Skorupki zawierają mnóstwo potrzebnego wapnia, odpowiadającego za zasadowy odczyn podłoża, czyli takiego, jakie sansewierie lubią najbardziej. Ale to nie jedyne cenne składniki skorupek - należy też wspomnieć o fluorze oraz siarce.

Aby przygotować proszek, zblenduj skorupki, a następnie dorzuć dwie łyżki powstałej substancji do doniczki i wymieszaj ją z glebą. Już po kilku tygodniach powinna być zauważalna różnica w wyglądzie rośliny.

Na sam koniec dodaj na dno umytej doniczki przepuszczalne podłoże, wsadź do środka wężownice i zacznij podsypywać ziemią z niewielkim dodatkiem cynamonu, który jest bakterio- i grzybobójczy. Ważne, aby pamiętać, że "języki teściowej" podlewamy co dwa lub cztery tygodnie - inaczej znów jej korzenie zaczną gnić.

