Biały nalot w doniczce. Jak z nim skutecznie walczyć?

Biały nalot pojawiający się na ziemi w doniczce wcale nie jest dla kwiatów obojętny. Z tym zjawiskiem możemy mieć dość często do czynienia, jeśli nie pielęgnujemy kwiatów doniczkowych we właściwy sposób. Pleśń może łatwo przenieść się na roślinę i ją uszkodzić, dlatego konieczne jest natychmiastowe działanie.

Przy okazji warto zaznaczyć, że niektóre rodzaje pleśni są niebezpieczne również dla ludzi, szczególnie alergików. Zarodniki roznoszą się w powietrzu, atakując drogi oddechowe i wywołując gwałtowne reakcje ze strony organizmu.

Czy to na pewno pleśń? Jak ją rozpoznać?

Okazuje się, że nie zawsze mamy do czynienia z groźną dla roślin pleśnią. Biały nalot może również pojawiać się na ziemi w doniczce, jeśli z kranu leci wyjątkowo twarda woda. Wówczas z wody do podlewania wytrąca się osad wapienny (pozostaje po jej odparowaniu). Taki nalot nie jest szkodliwy, nawet jeśli nie wygląda zbyt estetycznie – wystarczy zebrać go łyżką, a następnie zadbać o lepszą jakość wody.

Twarda woda w kranie wymaga przefiltrowania przed użyciem. Można ją też najpierw zagotować i wystudzić. Jednak jeśli nalot nie jest twardy, tylko miękki i puszysty, to dowód na to, że w doniczce pojawiła się pleśń. Dzięki odpowiednim wskazówkom i domowym sposobom możemy w prosty sposób ocalić przed nią domowe rośliny.

Jak pozbyć się białego nalotu w doniczce? Ratujemy zainfekowane kwiaty

Jeśli ziemia kwiatowa jest pokryta warstwą pleśni, najlepiej od razu przesadzić roślinę, a ziemię wyrzucić (na kompost lub do odpadów zmieszanych). Wówczas mamy pewność, że pozbędziemy się wszystkich zarodników. Koniecznie zróbmy to na zewnątrz, na świeżym powietrzu (np. na tarasie czy balkonie), aby nie uwolnić ich w pomieszczeniu. Doniczkę przed ponownym użyciem warto umyć i odpowiednio zdezynfekować. Używamy do tego spirytusu lub octu, a doniczki ceramiczne możemy również umieścić na 20 minut w piekarniku nagrzanym do 200°C.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Domowe sposoby na pleśń

Aby zapobiec ponownemu pojawieniu się pleśni, musimy zainteresować się właściwą pielęgnacją roślin doniczkowych i poprawić ewentualne błędy. Bardzo często dotyczą one nieprawidłowego podlewania. Przed podlaniem okazu należy sprawdzić, czy górna warstwa ziemi jest naprawdę sucha. Jeśli wciąż jest wilgotna, roślina nie potrzebuje kolejnej porcji wody. Doniczki, których używamy, powinny mieć stosowne otwory odpływowe i podstawkę.

Nie wszystkie gatunki potrzebują dużo wody. Takie okazy najlepiej podlewać właśnie przez podstawkę. Wówczas podłoże powoli wchłania wodę i nie dochodzi do przelania. Bardzo pomocna jest również warstwa drenażowa z keramzytu. Wystarczy, że wysypiemy cienką warstwę przed napełnieniem doniczki ziemią i posadzeniem rośliny.

