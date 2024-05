Nigdy nie kupuj takich truskawek. "Mogą być przyczyną zatrucia"

Sylwia Panek prowadzi w sieci znany profil "Mama Chemik", na którym często porusza wiele ważnych tematów. Z okazji zaczynającego się sezonu na truskawki, przypominamy, co Panek mówiła na temat tych konkretnych owoców. Chemiczka zwróciła uwagę na to, aby w trakcie ich kupowania zwracać uwagę na pewien szczegół. W ten sposób możemy zapobiec pewnym zdrowotnym konsekwencjom.

Chemiczka we wpisie ostrzegła internautów przed pewną popularną praktyką.

Owoce bardzo szybko się psują, ze względu na dużą zawartość wody. Podobna sytuacja może się zdarzyć np. w przypadku malin. Warto pamiętać, że do zatrucia może doprowadzić nawet jedna pojedyncza truskawka.

Jeżeli zależy nam na tym, aby truskawki nie pleśniały za szybko, musimy trzymać kilku prostych zasad. Po pierwsze, przed włożeniem owoców do lodówki, dokładnie je przesortujmy, odkładając na bok te mocno poobijane.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!