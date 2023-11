Dodaj łyżeczkę do szamponu. Włosy od razu zyskają objętość

Soda oczyszczona — tajemniczy składnik, który doda twoim włosom objętości

Jak zastosować sodę oczyszczoną do zwiększenia objętości włosów? To naprawdę proste. Wystarczy, że do porcji szamponu, którą zazwyczaj używasz do jednego mycia, dodasz łyżkę sody oczyszczonej i dokładnie wymieszasz oba składniki. Następnie umyj włosy przygotowaną mieszanką i wysusz je tak, jak zawsze to robisz.