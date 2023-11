"Odsiwiacz" z kuchni. Zapomnisz o farbowaniu włosów

Z wiekiem wiele kobiet boryka się z pojawiającymi się siwymi włosami. Najpopularniejszą metodą, by je zamaskować, jest oczywiście koloryzacja (w salonie fryzjerskim lub w domowym zaciszu). Istnieją też domowe patenty, dzięki którym zaoszczędzisz pieniądze i szybko zapomnisz o siwych włosach. Niektóre z tych sposobów znały nasze babcie. Zanim jednak przystąpisz do którejś z poniższych metod, wykonaj próbę uczuleniową na niewielkim fragmencie skóry.

Miłośniczki kawy z pewnością wiedzą, że z jej fusów można wykonać naturalny peeling do ciała lub użyć ich jako nawóz do kwiatów. Fusy po czarnym napoju sprawdzą się także w przypadku siwych włosów. Zaparz kilka łyżek zmielonej kawy we wrzątku. Odcedź fusy, a następnie przelej napój do większego pojemnika. Dodaj pół litra zimnej wody i wymieszaj całość.