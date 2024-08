W aptece kupisz za grosze. "Wyprasuje" zmarszczki

Pielęgnacja cery dojrzałej wymaga szczególnej uwagi i staranności. Skóra z wiekiem traci swoją elastyczność i jędrność, co prowadzi do powstawania zmarszczek. Jak sobie z tym radzić?

Coraz większą popularność zyskują naturalne kosmetyki, które mają mniej chemii i są delikatniejsze dla skóry. Maść tranowa jest jednym z takich produktów. To remedium nie tylko na zmarszczki, ale także na oparzenia i rany. Zawiera bogate źródło witaminy A, D3 oraz nasyconych kwasów tłuszczowych.

Maść należy aplikować na oczyszczoną skórę twarzy i pozostawić do wchłonięcia, najlepiej na noc, aby składniki mogły aktywnie działać. Regularne stosowanie przynosi efekty po kilku tygodniach. Ważne, żeby unikać jej w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik.

W składzie maści tranowej znajdziemy m.in. olej wątłuszowy, czyli tran, kwasy omega-3, lanolinę i wazelinę (te składniki wspomagają proces gojenia się ran) oraz witaminę A, o której mówi się "witamina młodości". To ona wspiera produkcję kolagenowych włókien.

Kolejny hit z apteki to maść nagietkowa, którą kupisz za kilka złotych. Nagietek zawiera wiele cennych składników, takich jak witaminy i minerały, które poprawiają kondycję skóry.

Maść nagietkowa działa przeciwzapalnie, łagodząco, antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Dzięki regularnemu stosowaniu skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna, a zmarszczki są mniej widoczne. Wspomaga również regenerację skóry, co jest kluczowe dla zachowania młodzieńczego wyglądu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!