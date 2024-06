Dodaj do jajecznicy. Więcej nie zrobisz jej inaczej

Wiele osób wybiera każdego ranka na śniadanie popularną jajecznicę, którą najczęściej uzupełniamy kanapkami czy warzywami. Choć z pewnością jest to bardzo zdrowa opcja, warto dodać do niej szczyptę jednego produktu, który sprawi, że będzie jeszcze zdrowsza. O czym dokładnie mowa? O kurkumie, która jest silnym przeciwutleniaczem.

Kilka lat temu panowało błędne przekonanie, że częste jedzenie jajecznicy ma negatywny wpływ na cholesterol. Mit ten został jednak obalony przez Światową Organizację Zdrowia. Zdaniem WHO, zdrowy człowiek może spożywać nawet do 12 jajek tygodniowo.

Jajecznica jest więc świetną opcją na śniadanie. Usmażona na niewielkiej ilości masła, uzupełniona solą, pieprzem i ulubionymi dodatkami, jest nie tylko zdrowa, ale zapewnia także sytość. Jeżeli chcemy, by sama w sobie zadbała o nasz organizm, dodajmy do niej szczyptę kurkumy, czyli ostryżu długiego, zwanego indyjskim szafranem. Dostępna zarówno w formie korzenia (podobnego do imbiru), jak też proszku, kosztuje grosze.