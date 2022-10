Dodatkowe 250 zł. Bonus dla wybranych emerytów

Dodatek pielęgnacyjny - kogo dotyczy i jak się o niego ubiegać?

Dodatek pielęgnacyjny przyznany zostanie osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat. Świadczenie wynosi 256,44 zł i wypłacane jest co miesiąc, dożywotnio. Jak się o nie ubiegać?