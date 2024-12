Dokonał coming outu. Nie przewidział konsekwencji

Marek Barbasiewicz uznawany był za jednego z najprzystojniejszych aktorów w Polsce. Jego warunki fizyczne nie tylko pomagały mu w zdobywaniu ról, ale też wywoływały spekulacje na temat jego relacji z kobietami. Gwiazdor wiele lat temu postanowił uciąć je, zdradzając, że od 1978 r. jest w związku z innym mężczyzną. Czy wyznanie to odbiło się na jego karierze?

Coming out aktora mógł wiązać się z wieloma nieprzyjemnościami. Przed laty w Polsce był to przecież temat tabu. Uznaje się, że to właśnie Marek Barbasiewicz przecierał w tej kwestii szlaki innym gwiazdom.