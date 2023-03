"Doktórka od familoków". Dla niej najważniejsi byli pacjenci

Historia fikcyjnego Janusza Tkacza z mojej książki oparta jest na prawdziwej postaci tzw. pacjenta zero. Był to chłopiec, którego doktor Jolanta Wadowska-Król wciąż wysyłała do szpitala z powodu nawracającej niedokrwistości. W szpitalu jego wyniki poprawiały się, ale gdy wracał do domu, znowu się pogarszały. Lekarka nie mogła dojść do tego, co się dzieje.