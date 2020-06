WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Dokucza Ci artretyzm? Poznaj potwierdzone naukowo właściwości zielonych małży z Nowej Zelandii Nie od dziś wiadomo, że dieta ma znaczący wpływ na nasze zdrowie - również w przypadku artretyzmu. Jednym z czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na rozwój choroby, są pokarmy bogate w białko i puryny. Objawy oraz dolegliwości, związane z dną moczanową można jednak łagodzić - właśnie dzięki odpowiedniej suplementacji. Poznaj naukowo potwierdzone właściwości nowozelandzkich zielonych małży! Jak naturalnie przeciwdziałać artretyzmowi? Perna canaliculus to wyjątkowy małż, występujący tylko w okolicach Nowej Zelandii. Jest on ważnym elementem codziennej diety mieszkańców, żyjących nad Oceanem Spokojnym. Wśród nowozelandczyków, mieszkających w regionie Marlborough Sounds, bardzo rzadko występują problemy ze stawami i artretyzmem - dzięki temu zaczęto się zastanawiać nad dobroczynnymi właściwościami ich jadłospisu. Liczne badania potwierdziły działanie omułek zielonowargowych, które bogate są w żelazo, glikozaminoglikany, betainy, nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i witaminy (m.in. A, E, C i B). Co ważne, zielone małże hodowane są w bardzo restrykcyjnych warunkach: czystość wody jest regularnie kontrolowana, aby nie wchłonęły one żadnych niepożądanych składników, takich jak pestycydy czy metale ciężkie. Producentom preparatów takich jak Bivanol daje to pewność, że otrzymują oni produkt o wysokiej skuteczności, a konsumenci mogą cieszyć się jakościowym ekstraktem, którego efekty stosowania odczują już po kilku tygodniach stosowania. Artretyzm - uzupełnienie zdrowej diety Uciążliwy ból stawów to niestety codzienność dla osób cierpiących na dnę moczanową. Dyskomfort związany z chorobą stawów można leczyć m.in. objawowo - oprócz stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a także leków obniżających poziom kwasu moczowego, bardzo ważna jest także dieta, której celem jest utrzymanie prawidłowego stężenia kwasu moczowego w organizmie. Ryzykiem związanym z zażywaniem leków przeciwzapalnych są jednak problemy żołądkowo-jelitowe. W przypadku preparatów z nowozelandzkimi małżami zielonymi, ważną informacją jest na pewno to, że nie powodują one podobnych dolegliwości, zapewniając jednocześnie poprawę w zakresie bólu i ruchomości stawów. Znaczący wpływ na ich efektywność ma również blokowanie wytwarzania enzymu cyklooksygenazy 2, który w naszych organizmach odpowiada za powstawanie i rozwój stanów zapalnych. Naturalna suplementacja w artretyzmie może przynieść znaczną ulgę i poprawić stan pacjenta, zmniejszając cierpienie oraz obrzęk połączeń kości. Ekstrakt z małży zielonych polecany i zażywany jest również przez sportowców, którzy doceniają jego dobroczynne właściwości. Skuteczność tego bogatego składnika została potwierdzona w wielu różnych badaniach - dlatego jeśli dokucza Ci artretyzm, warto spróbować wprowadzić perna canaliculus do swojej diety. Twój lekarz na pewno doradzi Ci odpowiedni preparat! Artykuł sponsorowany