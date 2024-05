Popełniasz ten błąd? Zarazki wypadają z impetem nawet na dwa metry

Mimo tego, że łazienka to z reguły najbardziej solidnie i systematycznie czyszczone pomieszczenie, nieuniknione jest, że gromadzą się w niej bakterie. Sama toaleta uchodzi za miejsce, w którym jest najwięcej zarazków. Aż roi się tam od bakterii kałowych, a w ekstremalnych przypadkach (biorąc pod uwagę toalety publiczne) niepozorna deska sedesowa może być skupiskiem bakterii E. coli, rotawirusów, a nawet Salmonelli.

Co się dzieje po spuszczeniu wody w toalecie?

Po skorzystaniu z toalety we wnętrzu muszli robi się prawdziwy chaos. Woda spuszczona z dużą mocą wprawia w ruch mikroskopijne cząsteczki, które zawierają groźne dla zdrowia patogeny. Jeśli klapa jest zamknięta — te pozostają we wnętrzu WC. W przeciwnym razie z impetem wypadają na zewnątrz. Tu nie chodzi tylko o kwestię tego, że istnieje ryzyko zachlapania podłogi, co oczywiście nie jest zbyt przyjemne ani pod względem higienicznym, ani estetycznym.

Tak zanieczyszczasz całe pomieszczenie

Kiedy spuszczasz wodę w toalecie, nie zamykając uprzednio klapy, powodujesz rozprzestrzenienie się dużej chmury niebezpiecznych patogenów. Gdzie lądują? Na tobie, twojej odzieży, podłodze, ścianach i wszystkich znajdujących się w pobliżu przedmiotach. Chyba nikt nie chce wycierać ciała ani twarzy ręcznikiem, na którym wcześniej rozsiadły się bakterie. To samo w przypadku szczoteczek do mycia zębów. Nie trzymasz ich w szafce tylko na umywalce? Natychmiastowo przestań spłukiwać toaletę przy otwartej desce.

Jeśli nie chcesz przenosić bakterii z toalety do pomieszczenia, a nawet do swojego organizmu, zmień nawyki. Uczul resztę domowników, aby poszli w twoje ślady. To troska o wspólne dobro i zdrowie. Jak korzystać z toalety? Nim spłuczesz wodę, zamknij deskę.

