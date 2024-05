Wysypałam na talerzyk i poszłam spać. Rano nie było śladu po problemie

Co zrobić, gdy parują nam okna? Pod żadnym pozorem nie możesz tego bagatelizować. Warto zgłębić temat, ponieważ wysoka wilgotność w pomieszczeniu szybko doprowadzi do rozwoju pleśni i grzyba . A z tym już nie tak prosto walczyć...

Choć problem wraca jak bumerang, mało kto zdaje sobie sprawę, skąd się bierze wilgoć na oknach. Pojawia się wszędzie tam, gdzie pomieszczenia nie są systematycznie wietrzone. To podstawa. Drugi powód może leżeć w stanie okien, a dokładniej uszczelek — jeśli są zniszczone, kropelki na oknach to rzecz nieunikniona. Ale co jeśli obydwie te przyczyny wcale cię nie dotyczą? Sprawdź, co zrobić, żeby woda nie zbierała się na szybach.