Niezamężne i bezdzietne kobiety są najszczęśliwsze? Naukowcy nie mają wątpliwości

Profesor Paul Dolan jest ekspertem w dziedzinie nauk behawioralnych z London School of Economics i autorem popularnej książki "Happy Ever After". Naukowiec na co dzień zajmuje się badaniem zachowań ludzkich, a jednym z jego ostatnich przedmiotów zainteresowania jest dowiedzenie, co daje ludziom szczęście. Jak się okazuje, te badania mogą być przełomowe.