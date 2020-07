Rocznica ślubu Dominiki Gwit. Gwiazda pokazała niepublikowane zdjęcia z uroczystości

Dwa lata temu aktorka i osobowość telewizyjna, Dominika Gwit wyszła za mąż za Wojciecha Dunaszewskiego. Dziś, z okazji rocznicy ślubu opublikowała wyjątkowe zdjęcia z uroczystości oraz we wzruszających słowach podziękowała mężowi. To, co napisała, z pewnością chciałby usłyszeć niejeden mężczyzna.

Dominika Gwit-Dunaszewska i Wojciech Dunaszewski (East News)