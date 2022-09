Dominika Gwit ujawniła płeć dziecka. "Już wszystko jasne"

Dominika Gwit zdradziła płeć dziecka

Niemal natychmiast po ogłoszeniu radosnej informacji pojawiły się pytania o to, czy aktorka urodzi chłopca czy dziewczynkę. "Różnie to jest z tym poznaniem płci. Niektórzy wiedzą szybko, inni muszą czekać, bo to się co chwilę zmienia w obrazie usg. A u Was jak to było?" - pytała fanów aktorka.