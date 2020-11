Dominika Tajner pokonała koronawirusa. Opowiedziała, czym leczyła objawy

Dzisiaj córka byłego trenera polskich skoczków wychodzi już na prostą, ale łatwo nie było. – To jest to choroba, która jest ciężka psychicznie. Nie wiesz, co cię czeka, nie wiesz, czy się zaczniesz dusić, czy nie. Nie można wstać rano. Wyzwaniem było pójście do łazienki i ogarnięcie się – wyznaje dzisiaj temu samemu serwisowi rozrywkowemu.