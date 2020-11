Dominika Tajner szczerze o byłym mężu. "Życzę mu wszystkiego, co najlepsze"

Małżeństwo Dominiki Tajner i Michała Wiśniewskiego trwało 7 lat, co było prawdziwym rekordem w przypadku lidera Ich Troje. Wiele wskazywało na to, że para doskonale do siebie pasuje i naprawdę dobrze się im układa. Niestety sielanka niespodziewanie się zakończyła w 2019 roku po tym, jak Wiśniewski złożył pozew o rozwód. Byli małżonkowie nie doczekali się wspólnych dzieci, za to opiekowali się synem Tajner oraz czwórką dzieci Wiśniewskiego.