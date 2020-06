Dominika Tajner została wedding planerką. Może liczyć na wsparcie ze strony byłego męża Michała Wiśniewskiego.

Dominika Tajner zostanie wedding planerką

W stawianiu pierwszych kroków może liczyć na wsparcie ze strony swojego byłego męża Michała Wiśniewskiego, który często przemawia na uroczystościach. Para chce się polecać nawzajem, bo wie, że nie zrodzi to żadnych konfliktów. – Połączyliśmy siły nie na długą współpracę, ale fajnie opowiedzieć dziewczynom, jak to wygląda ze strony gwiazdy, która przyjeżdża. Na co mogą sobie pozwolić, co oferuje, za ile itd. My jesteśmy w takich relacjach, że będziemy sobie pomagać. Najpewniej ja mogę go polecić na wesele, bo wiem, jak są ludzie zadowoleni po jego występach, a on może mnie poleci komuś jako wedding plannerkę – mówiła.