Domino Kirke i Penn Badgley zostali rodzicami. Udało się dopiero za trzecim razem

Domino Kirke i Penn Badgley zostali rodzicami

Jak informuje "People", syn Badgleya i Kirke przyszedł na świat 11 sierpnia. Rodzice ukrywali jednak tę wiadomość przed mediami. Dopiero po sześciu tygodniach od narodzin chłopca – tyle trwa okres połogu, w którym kobieta dochodzi do siebie po porodzie – Domino podzieliła się swoim szczęściem.

Choć pochodzi z artystycznie uzdolnionej rodziny, sama porzuciła karierę muzyczną, by rozwijać się z zupełnie innym kierunku – została doulą, zapewniając psychiczne i emocjonalne wsparcie kobietom spodziewającym się dziecka, w trakcie porodu, a także tym, które straciły ciążę.

O narodzinach synka Kirke poinformowała w dość nietypowy sposób: zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie tzw. placenta art, czyli odciśniętego na kartce łożyska wraz z pępowiną. W ten sposób dała do zrozumienia, że już po raz drugi została mamą.

Domino Kirke – poronienia

Dla Badgleya to pierwsze dziecko, dla Kirke drugie – w 2009 roku urodziła syna Cassiusa, owoc związku z muzykiem Morganem O'Kanem. Zanim urodził się jej drugi syn, musiała przejść długą drogę. Sama przyznała, że choć starali się z Pennem o dziecko, nie wychodziło – dwa razy była w ciąży i za każdym razem dochodziło do poronienia . Dopiero za trzecim razem się udało.

"Znów w drodze... Ciąża po dwóch stratach to zupełnie inna sprawa. Po dwóch poronieniach z rzędu byliśmy gotowi wreszcie to nazwać po imieniu. Przestałam ufać swojemu ciału i zaczęłam akceptować fakt, że to koniec" – pisała wówczas Kirke.