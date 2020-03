Domowa kwarantanna. Wypróbuj sprawdzone sposoby na relaks i SPA dla zdrowia oraz urody

Domowe SPA – zacznij pielęgnację od dłoni

Dla wielu kobiet SPA kojarzy się z wyjazdami do różnych ośrodków oferujących wiele pielęgnacyjnych zabiegów. Na szczęście możesz spokojnie zamienić swój pokój i łazienkę w salon kosmetyczny, dzięki czemu domowa kwarantanna nie będzie taka straszna. Najlepiej zacznij od rąk, ponieważ od częstego mycia dłoni , skóra znacznie się przesusza. Idealny kosmetyk znajdziesz w swojej kuchni, bo to nic innego jak oliwa z oliwek oliwa z oliwek . Wystarczy, że przez 10 minut będziesz wcierać ją w skórę dłoni, a już po pierwszym zabiegu zauważysz poprawę. Dla lepszego efektu, domowy zabieg na dłonie powtarzaj przynajmniej 2 razy dziennie.

Domowa regeneracja sińców pod oczami

Podczas domowej kwarantanny masz na pewno nieco więcej czasu na sen i odpoczynek. Warto w związku z tym zadbać o powstałe wcześniej sińce pod oczami , których nie zawsze tak łatwo się pozbyć. Wypróbuj domowej maseczki z kurkumy , a efekt przerośnie twoje oczekiwania. Zmieszaj łyżeczkę miodu, łyżeczkę jogurtu naturalnego z łyżeczką kurkumy do uzyskania gładkiej konsystencji. Następnie przygotowaną miksturę nałóż pod oczy o trzymaj przez 15-20 minut . Na koniec zmyj maseczkę letnią wodą.

Prosty sposób na spierzchnięte usta

Nie można zapominać także o ustach, które po zimie na pewno są suche i spierzchnięte . W twoim domowym SPA nie może zabraknąć także i domowego peelingu do ust . W końcu regularne złuszczanie wygładzi i wypielęgnuje popękane wargi. Do domowego peelingu potrzebujesz jedynie dwóch łyżek cukru wymieszanych z dwiema łyżkami oleju kokosowego/z pestek winogron/ jojoba. Miksturą pocieraj usta przez 30 sekund , a na koniec zmyj letnią wodą. Po domowym zabiegu nałóż na usta ochronny balsam albo lanolinę.

Piękne włosy to zadbane włosy

Podczas domowego SPA nie możesz pominąć kwestii zdrowych włosów. Podczas domowej kwarantanny, możesz pomyśleć o olejowaniu pasm – to dosyć popularny zabieg pielęgnacyjny, za to efektowny i prosty w wykonaniu. Domowe SPA nie może się obejść bez tego sposobu na regenerację włosów, ale dobierz olej do potrzeb swoich pasm. Staraj się nie nakładać produktu na całą ich długość, a także stosuj umiarkowane ilości oleju. Dzięki temu zapewnisz swoim włosom wyraźne polepszenie kondycji.